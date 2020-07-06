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 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
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18:39   6 Июля 2020
Происшествия

Прокурор предъявил Ефремову окончательное обвинение

Прокурор предъявил Ефремову окончательное обвинение

Прокурор предъявил актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции, сообщают официальные представители пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули представители столичного главка. Как уточняется, ранее актер был доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Там он ознакомился с материалами своего уголовного дела.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что спровоцировавший смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов должен предстать перед судом и ответить по всей строгости закона. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлев.

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Автор: Юлия Яковлева
#прокурор #обвинение #ефремов #гособвинение

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