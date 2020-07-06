Прокурор предъявил Ефремову окончательное обвинение

Прокурор предъявил актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции, сообщают официальные представители пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули представители столичного главка. Как уточняется, ранее актер был доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Там он ознакомился с материалами своего уголовного дела.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что спровоцировавший смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов должен предстать перед судом и ответить по всей строгости закона. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлев.