Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

 Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел
Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

 Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел
Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
19:45   6 Июля 2020
Политика

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Украина, Молдавия и страны Прибалтики не представляют угрозу для России. Такое мнение «Политике сегодня» высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он прокомментировал заявление политолога Евгения Сатановского о том, что нашей стране не избежать мировой войны в ближайшее десятилетие в связи с расцветом нацизма в государствах Восточной Европы.

«Да, Запад будет пытаться использовать их [Украину, Прибалтику и Молдавию] как средство сдерживания России, как расходный материал. Но сам потенциал этих стран недостаточен, чтобы как-то сильно вывести нашу страну из равновесия», — заявил эксперт.

По словам Владимира Брутера, ни одна из этих стран не заинтересована в войне с Россией, даже Прибалтика с ее давно процветающим нацизмом.

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

«Вся идея о независимости прибалтийских государств основана на нацисткой памяти. На это не стоит обращать внимание. Да это неприятно, но это не грозит нам войной. Они всегда находились с Россией по разные стороны баррикад», — высказал свое мнение политолог.

То же самое касается и Украины. Несмотря на националистический настрой большей части населения, воевать с Россией — не решение для страны, уверен Владимир Брутер.

«У них очень сложные внутренние разделы. В стране есть величина, которая вскормлена нацизмом, но она не имеет доминации. И в Украине есть другая часть населения, не принимающая такую политику, но ей никогда не давали возможность реализовать себя. И между этим национально активным меньшинством и умеренным большинством вечный конфликт. Но Украина не может представлять угрозы для России», — объяснил политолог.

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Что касается Молдавии, то в ней нацизма «фактически нет», а война с Россией ни к чему не приведет.

«Даже молдавские правые за редким исключением очень точно пытаются войти в европейскую повестку. Они, конечно, антироссийские, возможно, даже антирусские. Скорее всего, если бы они могли, они скорее ограничили функционирование русского языка, русского образования. Но они не настроены акцентировать эти темы. Они понимают, что делали это уже десять лет назад, но ни к чему это не привело. Сейчас они понимают, что таким образом могут сократить свою базу поддержки, это им не выгодно», — считает эксперт.

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Ранее в эфире радиостанции «Вести FM» Евгений Сатановский заявил, что в следующие несколько десятилетий Россия может грозить новая масштабная война. По словам политолога, плацдармы сосредоточены в Украине, Прибалтике и Молдавии, пишет «Царьград».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#россия #украина #молдавия #прибалтика #война #сатановский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...