Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Украина, Молдавия и страны Прибалтики не представляют угрозу для России. Такое мнение «Политике сегодня» высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он прокомментировал заявление политолога Евгения Сатановского о том, что нашей стране не избежать мировой войны в ближайшее десятилетие в связи с расцветом нацизма в государствах Восточной Европы.

«Да, Запад будет пытаться использовать их [Украину, Прибалтику и Молдавию] как средство сдерживания России, как расходный материал. Но сам потенциал этих стран недостаточен, чтобы как-то сильно вывести нашу страну из равновесия», — заявил эксперт.

По словам Владимира Брутера, ни одна из этих стран не заинтересована в войне с Россией, даже Прибалтика с ее давно процветающим нацизмом.

«Вся идея о независимости прибалтийских государств основана на нацисткой памяти. На это не стоит обращать внимание. Да это неприятно, но это не грозит нам войной. Они всегда находились с Россией по разные стороны баррикад», — высказал свое мнение политолог.

То же самое касается и Украины. Несмотря на националистический настрой большей части населения, воевать с Россией — не решение для страны, уверен Владимир Брутер.

«У них очень сложные внутренние разделы. В стране есть величина, которая вскормлена нацизмом, но она не имеет доминации. И в Украине есть другая часть населения, не принимающая такую политику, но ей никогда не давали возможность реализовать себя. И между этим национально активным меньшинством и умеренным большинством вечный конфликт. Но Украина не может представлять угрозы для России», — объяснил политолог.

Что касается Молдавии, то в ней нацизма «фактически нет», а война с Россией ни к чему не приведет.

«Даже молдавские правые за редким исключением очень точно пытаются войти в европейскую повестку. Они, конечно, антироссийские, возможно, даже антирусские. Скорее всего, если бы они могли, они скорее ограничили функционирование русского языка, русского образования. Но они не настроены акцентировать эти темы. Они понимают, что делали это уже десять лет назад, но ни к чему это не привело. Сейчас они понимают, что таким образом могут сократить свою базу поддержки, это им не выгодно», — считает эксперт.

Ранее в эфире радиостанции «Вести FM» Евгений Сатановский заявил, что в следующие несколько десятилетий Россия может грозить новая масштабная война. По словам политолога, плацдармы сосредоточены в Украине, Прибалтике и Молдавии, пишет «Царьград».