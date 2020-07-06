Политолог Простаков призвал отнестись к Facebook как к враждебной соцсети

Двойные стандарты руководства социальной сети Facebook должны быть наказаны не только властями государства, а также простыми пользователями, заявил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Компании и движения присоединяются к бойкоту Facebook. Недавно в ряды сторонников бойкота социальной сети вступил Совет раввинов Европы. Его руководство выступило против политики администрации Facebook в отношении комментариев, которые пропагандируют насилие и разжигают межнациональную ненависть.

В интервью журналистам издания iReactor эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков отметил, что в социальной сети Facebook действует жесткая цензура в отношении "неугодных" пользователей и СМИ. По его словам, Facebook занимает первое место среди всех социальных медиа по масштабу манипуляций общественным мнением.

"Руководство Facebook в своей соцсети и на подконтрольных площадках ввело жесточайшую цензуру, которая не позволяет альтернативным точкам зрения получить хоть какое-то распространение", — заявил Простаков.

Он также отметил, что политика детища Марка Цукерберга не должна оставаться безнаказанной. По мнению Простакова, обычных пользователи должны минимизировать свою активность в соцсети, а правительства государств вводить в отношении Facebook различные санкции, в том числе и блокировку на территории государств.