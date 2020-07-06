Аналитиков Sohu поразила комбинация России по покупке гособлигаций США

Маневры Москвы с золотом и гособлигациями могут являться частью плана по увеличению российских активов, полагают эксперты китайского издания Sohu.

Власти РФ осуществили многоходовку, которая удивила многих аналитиков. Россия сокращала вложения в госдолг Соединенных Штатов в течение нескольких лет, наращивая запасы золота в стране.

Неожиданной для всех стала недавняя крупная покупка американских облигаций Москвой, передает издание "ПолитРоссия".

Россия активно пополняла запасы драгоценного металла во времена низкой стоимости золота. Сейчас оно подорожало на фоне пандемии COVID-19 и выгоднее стало покупать ценные бумаги США, объяснили эксперты.