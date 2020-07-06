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Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

 Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел
Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
18:19   6 Июля 2020
Экономика

Аналитиков Sohu поразила комбинация России по покупке гособлигаций США

Аналитиков Sohu поразила комбинация России по покупке гособлигаций США

Маневры Москвы с золотом и гособлигациями могут являться частью плана по увеличению российских активов, полагают эксперты китайского издания Sohu.

Власти РФ осуществили многоходовку, которая удивила многих аналитиков. Россия сокращала вложения в госдолг Соединенных Штатов в течение нескольких лет, наращивая запасы золота в стране.

Неожиданной для всех стала недавняя крупная покупка американских облигаций Москвой, передает издание "ПолитРоссия".

Россия активно пополняла запасы драгоценного металла во времена низкой стоимости золота. Сейчас оно подорожало на фоне пандемии COVID-19 и выгоднее стало покупать ценные бумаги США, объяснили эксперты.

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Автор: Василий Пименов
#сша #рф #гособлигации

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