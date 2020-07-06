Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции в Москве кризис в Ливии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу ливийского кризиса. Кроме того, была подтверждена необходимость консолидации переговорного урегулирования ситуации в Сирии под эгидой ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами, которые могут помочь урегулировать ливийский кризис.