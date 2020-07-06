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 Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

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Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
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18:15   6 Июля 2020
Политика

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции в Москве кризис в Ливии

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции в Москве кризис в Ливии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу ливийского кризиса. Кроме того, была подтверждена необходимость консолидации переговорного урегулирования ситуации в Сирии под эгидой ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами, которые могут помочь урегулировать ливийский кризис.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #богданов

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