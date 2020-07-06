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18:42   6 Июля 2020
Россия

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Более 20 административных нарушений было зафиксировано в России в ходе прошедшего с 25 июня по 1 июля 2020 года голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, а также в связи с препятствованием волеизъявлению граждан было возбуждено несколько уголовных дел.

Об этом в понедельник, 6 июля, на заседании Временной комиссии СФ России по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России рассказал заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

«Фабула всех этих уголовных дел свидетельствует о попытках воспрепятствовать проведению общероссийского голосования», — подчеркнул при этом замминистра.

Помимо этого, добавил Зубов, на протяжении всего подготовительного этапа и недельного голосования по изменению Конституции МВД фиксировало попытки внешнего влияния на процесс волеизъявления граждан России, которые осуществлялись с сайтов, преимущественно зарегистрированных за границей РФ.

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

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Автор: Александр Люблинский
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