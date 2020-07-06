Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Санкционные меры в отношении председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина введены Великобританией.

Всего в санкционный список Великобритании попали 47 фамилий, из которых 25 — это граждане Российской Федерации и 22 — граждане Саудовской Аравии. Помимо них, в него также включены две спецслужбы КНДР.

Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что санкции со стороны Великобритании в отношении россиян, которые якобы нарушили права человека, представляются смехотворными, у них не будет практического применения. Об этом информирует ФАН.

Ранее лидер британского МИД Доминик Рааб сообщил о том, что планирует объявить имена российских граждан, по отношению к которым будут применяться санкционные меры. Под ними он подразумевал незамедлительный запрет въезда на территорию государства, а также блокирование банковских счетов королевства.