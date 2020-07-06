Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

 Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

 Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету
18:05   6 Июля 2020
Политика

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Санкционные меры в отношении председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина введены Великобританией.

Всего в санкционный список Великобритании попали 47 фамилий, из которых 25 — это граждане Российской Федерации и 22 — граждане Саудовской Аравии. Помимо них, в него также включены две спецслужбы КНДР.

Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что санкции со стороны Великобритании в отношении россиян, которые якобы нарушили права человека, представляются смехотворными, у них не будет практического применения. Об этом информирует ФАН.

Ранее лидер британского МИД Доминик Рааб сообщил о том, что планирует объявить имена российских граждан, по отношению к которым будут применяться санкционные меры. Под ними он подразумевал незамедлительный запрет въезда на территорию государства, а также блокирование банковских счетов королевства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#великобритания #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...