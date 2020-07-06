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 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

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17:32   6 Июля 2020
Политика

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Журналистка Светлана Прокопьева занимается пособничеством терроризму, когда оправдывает действия злоумышленника, устроившего взрыв у здания ФСБ осенью 2018 года, считает депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой возбудили еще в 2019 году по факту публикации материала о ситуации, которая произошла в Архангельском управлении ФСБ. Правоохранительные органы оценили данный материал как призыв к осуществлению террористической деятельности и попытка оправдать терроризм.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Подросток активировал самодельное взрывное устройство, и в результате подрыва погиб, а трое сотрудников ФСБ получили различного рода ранения.

Депутат Госдумы Сергей Боярский уверен, что подобные действия Прокопьевой можно расценить как прямое пособничество терроризму. Он считает, что в России публичные люди и журналисты, пользуясь свободой слова, открыто высказывают свое мнение, при этом забывая о том, что необдуманные слова могут понести серьезные последствия, пишет издание "НьюИнформ".

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Автор: Василий Пименов
#госдума #терроризм

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