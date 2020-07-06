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18:15   6 Июля 2020
Россия

Военный эксперт об экспорте «Арматы»: сначала армия России

Военный эксперт об экспорте «Арматы»: сначала армия России

РФ планирует поставлять на экспорт новый танк Т-14 на базе «Армата». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью сербскому изданию «Глас явности».

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что сначала современной боевой техникой должны укомплектовать российские войска.

«По всем правилам военно-технического сотрудничества, которые существуют, сначала танк поступает на вооружение в армию РФ. Пройдет определенное время и после, возможно, решат сделать экспортный вариант. Даже С-400 начали продавать после того как российская армия получила несколько дивизионов, только потом сделали экспортный вариант», — объяснил Леонков.

Военный эксперт призвал не торопиться с экспортом «Арматы»

Концерн «Уралвагонзавод» разработал тяжелую гусеничную платформу «Армата», на базе которой создали танк Т-14, боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16. Сейчас технику на платформе «Армата» испытывают.

«Желающих купить много. Современных танков, которые РФ делает, модернизированных Т-72 и Т-90 вполне хватает для того, чтобы они были достаточно грозной боевой единицей в общевойсковом бою», — считает военный эксперт.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Башня «Арматы» необитаема. Впервые экипаж поместят в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. При этом в «Уралвагонзаводе» отмечали, что для получения разрешения на экспорт Т-14 с танка снимут гриф секретности.

«Когда танки поступают на экспорт, понятное дело, что они отличаются по системам управления огня и по динамической защите, у нас более совершенная, чем на продажу. Двигатель, броню, управление и комплект боеприпасов делают под заказчика. Подбирают то оборудование, с которым привыкли работать страны-покупатели. Это особенность эксплуатации техники — как экипажи танков приспособятся к управлению. Потому что управление российским танком и ведение огня отличаются от тех танков, которые производят за рубежом», — подытожил Леонков.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #армата #танк #общество

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