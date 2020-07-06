Военный эксперт об экспорте «Арматы»: сначала армия России

РФ планирует поставлять на экспорт новый танк Т-14 на базе «Армата». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью сербскому изданию «Глас явности».

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что сначала современной боевой техникой должны укомплектовать российские войска.

«По всем правилам военно-технического сотрудничества, которые существуют, сначала танк поступает на вооружение в армию РФ. Пройдет определенное время и после, возможно, решат сделать экспортный вариант. Даже С-400 начали продавать после того как российская армия получила несколько дивизионов, только потом сделали экспортный вариант», — объяснил Леонков.

Концерн «Уралвагонзавод» разработал тяжелую гусеничную платформу «Армата», на базе которой создали танк Т-14, боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16. Сейчас технику на платформе «Армата» испытывают.

«Желающих купить много. Современных танков, которые РФ делает, модернизированных Т-72 и Т-90 вполне хватает для того, чтобы они были достаточно грозной боевой единицей в общевойсковом бою», — считает военный эксперт.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Башня «Арматы» необитаема. Впервые экипаж поместят в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. При этом в «Уралвагонзаводе» отмечали, что для получения разрешения на экспорт Т-14 с танка снимут гриф секретности.