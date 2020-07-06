ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

Голосование по внесению поправок в российскую Конституцию, продолжавшееся с 25 июня по 1 июля, проходило в условиях колоссального давления зарубежных СМИ и социальных сетей, публиковавших вранье и фейковые разоблачения.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России и предотвращению вмешательства во внутренние дела заявил член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин.

По его словам, в нынешнем голосовании по Конституции участие приняли на 256 миллионов россиян больше, чем в голосовании 1993 года, но это не единственное отличие.

«Я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали», — сообщил Клюкин.

Зарубежные социальные сети и средства массовой информации, добавил член ЦИК, массово публиковали лживые материалы и «разоблачения», даже не скрывая, что их цель – спровоцировать полицию и членов избирательных комиссий, а также создать на участках осложнения, которые затем можно будет осветить как нарушения и беспорядки.

«Понятно, почему итоги голосования с 25 июня по 1 июля в России вызывают столь неадекватную реакцию за рубежом. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями, наверное», — добавил Клюкин.

Также эксперт уточнил, что российский народ, проголосовав за изменение Конституции, выразил тем самым свое полное доверие президенту России Владимиру Путину.