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ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

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18:11   6 Июля 2020
Весь мир

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

Голосование по внесению поправок в российскую Конституцию, продолжавшееся с 25 июня по 1 июля, проходило в условиях колоссального давления зарубежных СМИ и социальных сетей, публиковавших вранье и фейковые разоблачения.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России и предотвращению вмешательства во внутренние дела заявил член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин.

По его словам, в нынешнем голосовании по Конституции участие приняли на 256 миллионов россиян больше, чем в голосовании 1993 года, но это не единственное отличие.

«Я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали», — сообщил Клюкин.

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

Зарубежные социальные сети и средства массовой информации, добавил член ЦИК, массово публиковали лживые материалы и «разоблачения», даже не скрывая, что их цель – спровоцировать полицию и членов избирательных комиссий, а также создать на участках осложнения, которые затем можно будет осветить как нарушения и беспорядки.

«Понятно, почему итоги голосования с 25 июня по 1 июля в России вызывают столь неадекватную реакцию за рубежом. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями, наверное», — добавил Клюкин.

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

Также эксперт уточнил, что российский народ, проголосовав за изменение Конституции, выразил тем самым свое полное доверие президенту России Владимиру Путину.

«Надеялись, что на криках о нарушениях и фальсификациях можно будет поставить под сомнение итог голосования. Но избирательная система России в целом сработала уверено и четко, обеспечив чистое, прозрачное голосование, еще и в условиях пандемии», — заключил член Цизбиркома.

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Автор: Александр Люблинский
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