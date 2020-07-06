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ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
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17:23   6 Июля 2020
Политика

Nation News: вброс о митинге в Москве выгоден тем, кто недоволен результатами плебисцита

Nation News: вброс о митинге в Москве выгоден тем, кто недоволен результатами плебисцита

Информация о якобы организованной акции протеста для выражения несогласия с принятыми на Всероссийском голосовании поправками в Конституцию появилась в паблике "Протесты в мире". Однако новость оказалась не более, чем фейком.

В посте утверждалось, что организованная акция пытается попасть на территорию Кремля, однако их не пускают правоохранители. Предполагаемые "протестующие" тем временем не пытались никак себя обозначить или выделиться из толпы гуляющих: у них не было плакатов, они не выкрикивали лозунги. Из видео на странице активиста НПСР Владимира Фомина стало ясно, что собравшие вовсе не были протестующими, а собирались возложить цветы, передают Nation News.

Полицейские вели себя весьма вежливо с активистами. Они предлагали людям проходить через заграждения небольшими группами. Никаких задержаний и "провокации" на месте не было. Произошедшее сложно назвать "протестом", в особенности, "организованным". Однако становится очевидным, что освещающие активность в России крайне недовольны отсутствием реальных протестов и готовы даже выдумывать поводы на чистом месте.

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Автор: Василий Пименов
#оппозиция #полиция #протесты #конституция рф

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