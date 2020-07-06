Nation News: вброс о митинге в Москве выгоден тем, кто недоволен результатами плебисцита

Информация о якобы организованной акции протеста для выражения несогласия с принятыми на Всероссийском голосовании поправками в Конституцию появилась в паблике "Протесты в мире". Однако новость оказалась не более, чем фейком.

В посте утверждалось, что организованная акция пытается попасть на территорию Кремля, однако их не пускают правоохранители. Предполагаемые "протестующие" тем временем не пытались никак себя обозначить или выделиться из толпы гуляющих: у них не было плакатов, они не выкрикивали лозунги. Из видео на странице активиста НПСР Владимира Фомина стало ясно, что собравшие вовсе не были протестующими, а собирались возложить цветы, передают Nation News.

Полицейские вели себя весьма вежливо с активистами. Они предлагали людям проходить через заграждения небольшими группами. Никаких задержаний и "провокации" на месте не было. Произошедшее сложно назвать "протестом", в особенности, "организованным". Однако становится очевидным, что освещающие активность в России крайне недовольны отсутствием реальных протестов и готовы даже выдумывать поводы на чистом месте.