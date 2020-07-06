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17:21   6 Июля 2020
Общество

Политолог Соколов уверен: правительство Триполи не отражает интересы ливийцев

Политолог Соколов уверен: правительство Триполи не отражает интересы ливийцев

Граждане Ливии вышли в Бенгази на митинг против присутствия в стране иностранных оккупантов с требованием выдворить турецких военных из страны. Требования митингующих отражают позицию большинства населения страны, считает эксперт Константин Соколов.

Многотысячный митинг состоялся в Бенгази, на площади Аль-Киш, накануне. Трансляцию вел телеканал Al Hadath. Как отметил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов, митингующие высказали позицию большей части населения Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Так называемое Правительство национального согласия "держится на штыках внешней агрессии", отметил Соколов, добавив, что триполитанские власти не отражают интересы большинства населения Ливии. Позиция простых ливийцев вполне понятна. Люди выступают против интервенции, желая, чтобы кризис разрешился в пользу большинства.

По словам Соколова, поддержка мирных процессов Высшим советом шейхов Ливии является знаком доверия Палате представителей.

"Для того, чтобы появился новый "вождь" Ливии, реально признанный населением, его должны поддержать руководители большинства племенных кланов", — отметил Соколов.

Визит главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха в Москву в какой-то степени вдохновил жителей Бенгази выйти на улицы.

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Автор: Юлия Яковлева
#митинг #ливия #бенгази #соколов

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