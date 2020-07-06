"Талибан" опроверг информацию СМИ о якобы сотрудничестве с властями РФ

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) проводит собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы сотрудничестве с российскими властями. Об этом сообщил официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.

Шахин заявил, что "Талибан" (организация запрещена в РФ) продолжает собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации о связях с Россией. Данные обвинения являются неправдой и не имеют под собой никаких оснований.

Он считает, что правительство в Кабуле пытается всеми способами сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри Соединенных Штатов и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.

Ранее издание США New York Times опубликовало статью с утверждением того, что будто какое-то подразделение военной разведки РФ побуждает талибов за вознаграждение совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане.