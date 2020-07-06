Провокации Bellingcat в отношении ФАН рассмотрят в Совфеде

Запад прибегнул к услугам издания Bellingcat, чтобы заставить молчать неугодный рупор РФ в лице журналистов ФАН, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Россия в последние несколько лет стала для Запада мишенью, которую выцеливают такие ангажированные СМИ, как Bellingcat. Противники РФ поняли, что снаружи им не удастся расшатать страну, поэтому они стали прибегать к более изощренным способам, пытаясь дискредитировать государство методом фейков и лжи в информационном пространстве, отметил в беседе с iReactor Клинцевич.

Одним из объектов для атаки со стороны ангажированных СМИ стали журналисты Федерального агентства новостей. Запад попытался при помощи Bellingcat втянуть их в провокацию, связанную с созданием фейков перед президентскими выборами в США. В связи с этим Совфед планирует дать правую и политическую оценку действиям зарубежного СМИ, чтобы в будущем не допустить повторения подобной ситуации, резюмировал член СФ.