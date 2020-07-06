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Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

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 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

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17:03   6 Июля 2020
Общество

Провокации Bellingcat в отношении ФАН рассмотрят в Совфеде

Провокации Bellingcat в отношении ФАН рассмотрят в Совфеде

Запад прибегнул к услугам издания Bellingcat, чтобы заставить молчать неугодный рупор РФ в лице журналистов ФАН, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Россия в последние несколько лет стала для Запада мишенью, которую выцеливают такие ангажированные СМИ, как Bellingcat. Противники РФ поняли, что снаружи им не удастся расшатать страну, поэтому они стали прибегать к более изощренным способам, пытаясь дискредитировать государство методом фейков и лжи в информационном пространстве, отметил в беседе с iReactor Клинцевич.

Одним из объектов для атаки со стороны ангажированных СМИ стали журналисты Федерального агентства новостей. Запад попытался при помощи Bellingcat втянуть их в провокацию, связанную с созданием фейков перед президентскими выборами в США. В связи с этим Совфед планирует дать правую и политическую оценку действиям зарубежного СМИ, чтобы в будущем не допустить повторения подобной ситуации, резюмировал член СФ.

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Автор: Яна Либерман
#клинцевич #bellingcat #совет федерации #фан

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