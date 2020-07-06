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 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
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16:50   6 Июля 2020
Политика

Клишас: деятельность судей Конституционного суда РФ не будет досрочно прекращена

Клишас: деятельность судей Конституционного суда РФ не будет досрочно прекращена

Судьи Конституционного суда России продолжат исполнение своих обязанностей, несмотря на то, что в силу вступили новые поправки к Основному закону страны об уменьшении их численного состава. Об этом информировал сенатор Андрей Клишас.

Так, в соответствии с нововведениями к российской Конституции ранее установленное число судей КС сократилось с 19 до 11. В текущий период в состав суда входят 15 человек. Ранее Клишас рассказал, что в случае когда действующие судьи в соответствии с нормами о формировании Конституционного суда Российской Федерации будут выходить в отставку, а их число достигнет 11, новое положение Основного закона страны вступит в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #поправки #конституция #клишас #Голосование2020

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