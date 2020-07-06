Клишас: деятельность судей Конституционного суда РФ не будет досрочно прекращена

Судьи Конституционного суда России продолжат исполнение своих обязанностей, несмотря на то, что в силу вступили новые поправки к Основному закону страны об уменьшении их численного состава. Об этом информировал сенатор Андрей Клишас.

Так, в соответствии с нововведениями к российской Конституции ранее установленное число судей КС сократилось с 19 до 11. В текущий период в состав суда входят 15 человек. Ранее Клишас рассказал, что в случае когда действующие судьи в соответствии с нормами о формировании Конституционного суда Российской Федерации будут выходить в отставку, а их число достигнет 11, новое положение Основного закона страны вступит в силу. Об этом сообщает РИА Новости.