Министерство внутренних дел Российской Федерации зафиксировало попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан в процессе голосования о внесении поправок к Конституции РФ, сообщил статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов.

Попытки воздействия на волеизъявление российских граждан осуществлялись с помощью фейковой информации, добавил Зубов во время своего выступления на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, передает ТАСС.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в период с 25 июня по 1 июля. Более 77% избирателей поддержали поправки к Конституции, явка превысила 67%. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могли проголосовать в электронном формате с 25 по 30 июня включительно. Все это позволило избежать очередей на избирательных участках и исключить риски для здоровья граждан в условиях пандемии.