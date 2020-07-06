Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

 Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам
Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

Лондон ввел персональные санкционные меры в отношении председателя СК РФ Бастрыкина

 Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму

Депутат Боярский счел действия Прокопьевой пособничеством терроризму
Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

 Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету
16:49   6 Июля 2020
Общество

МВД сообщило о попытках внешнего воздействия на голосование по поправкам

МВД сообщило о попытках внешнего воздействия на голосование по поправкам

Министерство внутренних дел Российской Федерации зафиксировало попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан в процессе голосования о внесении поправок к Конституции РФ, сообщил статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов.

Попытки воздействия на волеизъявление российских граждан осуществлялись с помощью фейковой информации, добавил Зубов во время своего выступления на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, передает ТАСС.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ прошло в период с 25 июня по 1 июля. Более 77% избирателей поддержали поправки к Конституции, явка превысила 67%. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могли проголосовать в электронном формате с 25 по 30 июня включительно. Все это позволило избежать очередей на избирательных участках и исключить риски для здоровья граждан в условиях пандемии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #голосование #мвд #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...