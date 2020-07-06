Бизнес Волкова в Латвии может привлечь внимание властей к паре Гусельников-Навальный

Журналисты RT обнародовали информацию о латвийском бизнесе сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Георгия Албурова: его фирма, зарегистрированная в Латвии, торгует данными кипрских компаний. «Политика Сегодня» выяснила, что это не единственная сомнительная история, связывающая главу ФБК Алексея Навального с прибалтийской страной.

Компания Албурова SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных на Кипре. Эту информацию можно купить у официальных властей Кипра в пять раз дешевле, но фирма Албурова зачем-то завышает ценник — такая стратегия может быть связана с хищением, незаконным обогащением и денежным транзитом. Проще говоря — фирма так «отмывает» деньги. Кроме того, так можно легализовать финансирование анонимных спонсоров «расследований» ФБК и лично господина Навального.

С недавних пор власти Латвии по требованию Евросоюза начали пристально следить за нерезидентами, открывающими оффшорные счета. До этого компанией Албурова местные правоохранительные органы не заинтересовались, но после информации в российских СМИ может начаться расследование.

Янис Кузинс, латвийский общественный деятель и один из лидеров партии «Новое согласие», говорит, что фамилия одиозного блогера не впервые всплывает в таком контексте.

«Что касается Навального, далеко не все знает российская сторона, что происходит на территории Латвии. Были и другие случаи, где он фигурировал», — утверждает Кузинс.

В Латвии с 1992 года действует «PNB Банк», позиционирующий себя как «банк для пенсионеров». До этого он назывался «Норвик банк» и его возглавлял российский инвестор Григорий Гусельников. Он был бизнес-партнером экс-губернатора Никиты Белых, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии за получение взяток.

Семь лет назад пенсионный фонд «Норвик банка» был переведен в «Вятка банк», которым тоже владеет Гусельников. У «Вятка банка» в Кировской области (регион, который возглавлял Белых с 2009 по 2016 год) были три фирмы-однодневки, зарегистрированные в одной квартире на подставное лицо, говорит Кузинс. И вот здесь «в игру» вступает господин Навальный.

«И дальше эти деньги ушли в ФБК Алексея Навального и стали основной его деятельности и основной его фонда», — объясняет латвийский активист.

Любопытно, что Навальный, как и Белых, часто посещал Ригу. И если экс-губернатор дружил с бывшим мэром Риги Нилом Ушаковым, то Навального встречали в столице Латвии не официальные власти страны, а американские дипломаты.

«Латвия после этого случая получила большой негативный опыт работы с российской оппозицией. В этом банке очень много латышских пенсионеров держали свои деньги. По сути, банк пенсионеров финансировал рентабельность банка «Вятка», а тот финансировал российскую оппозицию», — разъяснил Кузинс.

После скандала с «Норвик банком» коррупцией заинтересовались «наверху», и против президента центрального Банка Латвии Илмара Римшевича возбудили уголовное дело о взятках — он находится под следствием и отстранен. Скандал разгорелся на всю Европу: прецедент был исключительным. Но в отношении Навального разбирательство по эпизоду семилетней давности до сих пор не начато.

Ранее директор ФБК Иван Жданов был оштрафован московским судом на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. В отношении «фонда» и его директора составлено по три административных протокола.