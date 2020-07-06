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16:34   6 Июля 2020
Политика

Путин выразил соболезнования Синдзо Абэ и Японии в связи с разрушительными наводнениями

Путин выразил соболезнования Синдзо Абэ и Японии в связи с разрушительными наводнениями

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ выразил глубокие соболезнования в связи с масштабными разрушениями и человеческими жертвами в результате наводнения и оползней.

Стихия обрушилась на южную часть Японии. Президент Российской Федерации в своей телеграмме попросил главу правительства Японии Синдзо Абэ передать слова поддержки и сочувствия тем, кто потерял своих близких.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отметил в телеграмме президент России.

На южную часть Японии обрушились "небывалые ливни", как сообщают местные СМИ. Дожди спровоцировали наводнения, дикторы в эфире телевидения призывают людей как можно быстрее эвакуироваться в ближайшие пункты временного размещения. Если это невозможно, следует немедленно подняться на верхние этажи и крыши домов. Ситуацию усложняют оползни, многие дома остались без связи, поэтому установить масштабы происходящего пока не представляется возможным.

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Автор: Илья Романович
#путин #япония #наводнение

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