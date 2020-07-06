Замглавы МВД: в России зафиксировали попытки повлиять на ход голосования по поправкам

Министерство внутренних дел России зафиксировало ряд попыток оказать внешнее воздействие на волеизъявление российских граждан в процессе прошедшего недавно голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Об этом в понедельник, 6 июля, в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательство во внутренние дела России заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», — заявил Зубов.

При этом он отметил, что за весь период голосования, которое проходило с 25 июня по1 июля, было зафиксировано более 200 правонарушений, в том числе случаи незаконной выдачи и получения избирательных бюллетеней, а также случаи умышленного повреждения и уничтожения материалов с агитацией.

Напомним, по сообщению Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 100 процентов избирательных бюллетеней, за внесение изменений в российскую Конституцию проголосовали около 78 процентов граждан, против этого высказались 21,27 процента, при этом явка избирателей на участки составила порядка 65 процентов.

Итоги голосования были утверждены 3 июля, а 4 июля принятые поправки вступили в силу.