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17:26   6 Июля 2020
Россия

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

МВД зафиксировало свыше 200 нарушений за время голосования по поправкам

Министерство внутренних дел России зафиксировало ряд попыток оказать внешнее воздействие на волеизъявление российских граждан в процессе прошедшего недавно голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Об этом в понедельник, 6 июля, в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательство во внутренние дела России заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», — заявил Зубов.

При этом он отметил, что за весь период голосования, которое проходило с 25 июня по1 июля, было зафиксировано более 200 правонарушений, в том числе случаи незаконной выдачи и получения избирательных бюллетеней, а также случаи умышленного повреждения и уничтожения материалов с агитацией.

Замглавы МВД: в России зафиксировали попытки повлиять на ход голосования по поправкам

Напомним, по сообщению Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 100 процентов избирательных бюллетеней, за внесение изменений в российскую Конституцию проголосовали около 78 процентов граждан, против этого высказались 21,27 процента, при этом явка избирателей на участки составила порядка 65 процентов.

Итоги голосования были утверждены 3 июля, а 4 июля принятые поправки вступили в силу.

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Автор: Александр Люблинский
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