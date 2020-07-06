Вершинин: Россия готова сотрудничать с США ради урегулирования ситуации в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия поддерживает контакты абсолютно со всеми государствами, которые имеют возможность поспособствовать урегулированию ливийского кризиса.

Сергей Вершинин заявил, что Москва продолжает обсуждение вопросов, которые касаются мирного политического урегулирования затяжной ситуации на территории Ливии. Он отметил, что ливийская повестка поднимается российскими представителями также в организации ООН. Россия готова сотрудничать с США и другими государствами, если это поможет решить проблему на территории североафриканской страны.

Депутат сообщил, что в настоящее время Россия поддерживает контакты со всеми, кто сможет оказать какую-то помощь в разрешении внутриливийского кризиса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.