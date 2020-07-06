Популярные направления политического отпуска: школы, дороги, фельдшерские пункты

Конституция-2020 обошла предшественницу и по явке и по числу голосов «за». Однако за обозначенным в администрации президента триумфом политический отпуск не наступил. Центральным игроком в ближайшие месяцы будет уже не избирательная комиссия, а правительство.

«Правительство, конечно, будет работать над огромным пакетом новых законов, — говорит, губернатор Новгородской области, бывший руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. — Но после принятия законов надо будет работать над тем, чтобы наш федеральный бюджет, наши бюджеты регионов имели больше социальную направленность так, как это теперь в Конституции продекларировано».

Никитин уверен, что провозглашения новых ценностей недостаточно, важно реальными действиями подтвердить их конституционный статус. Рассуждая о текущих задачах, Никитин акцентирует внимание на необходимости ремонта школ, закупке нового оборудования. Пока сельские школы российских регионов не дотягивают до столичных стандартов.

«Работы предстоит очень много и федеральному правительству, и региональным властям», — считает глава Новгородчины.

Местная власть готовится к единому дню голосования, который в 2020 году запланирован на 13 сентября. И если поддерживающие изменения в главном законе страны выражали доверие курсу, обозначенному президентом, то сентябрьская кампания, по мнению Никитина, больше про «голосование за конкретный результат». Политик убежден, что победу в осенних выборах одержат те депутаты, труд которых смог оценить народ. Поэтому ближайшие два месяца могут ознаменоваться ускоренным ремонтом и строительством дорог, фельдшерско-акушерских пунктов и домов культуры.

При этом институт муниципальной власти претерпел изменения, став частью власти публичной, что местным чиновникам также предстоит переварить.

«Для глав районов, глав поселений — это вызов, который они должны пройти и уже работать по-новому с учетом новой Конституции», — делится своим видением ситуации экс-глава АСИ.

Эксперты, называя происходящее электоральным отдыхом, делают свои прогнозы на ближайшее будущее.

«Путин сейчас выйдет с инициативами кадровыми, организационными, — рассказывает политолог Евгений Минченко. — Сейчас самое интересное — это законы, которые имплементируют те нормы Конституции, которые были приняты: госсовет, единая система публичной власти, федеральная территория и так далее».

Пессимистичные сценарии тоже звучат. Политолог Аббас Галлямов предчувствует рост политических конфликтов, но не берется развивать мысль, то есть уточнять, какие именно. Он же ранее заявлял, что до конца года в экспресс-режиме могут пройти и думские выборы, катализатором которых, по мнению Галлямова, станет вторая волна эпидемии. Андрей Никитин отметил, что COVID-19 и сейчас c политической повестки не уходит.

«Самое главное, чтобы за борьбой с коронавирусом не останавливались нацпроекты, не останавливались стройки», — подчеркивает политик.

По его словам, новая реальность не должна препятствовать выполнению задач, связанных со школами, дорогами и больницами. Тем более, по оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, полностью отказаться от антивирусных ограничений в России удастся только к февралю 2021 года.