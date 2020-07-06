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15:57   6 Июля 2020
Общество

Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу "Седьмой студии"

Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу "Седьмой студии"

Стали известны новые подробности в деле "Седьмой студии". Об этом сообщили в суде.

Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".

Ранее суд приговорил Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина к условным срокам. Помимо того, им был назначен штраф в размере 129 миллионов рублей. Защита заявляла о намерении оспорить решение суда.

Серебренников является лауреатом различных отечественных премий и фестивалей. В 2017 году ему были выдвинуты обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #россия #серебрянников

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