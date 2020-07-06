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15:53   6 Июля 2020
Общество

Депутаты Госдумы призвали Минтруд РФ поддержать многодетных отцов

Депутаты Госдумы призвали Минтруд РФ поддержать многодетных отцов

Меры социальной поддержки мужчин, воспитывающих двух и более детей без матери, должны быть проработаны в ближайшее время, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Региональных усилий для решения этого вопроса недостаточно, подчеркнула парламентарий. По ее словам, поддержка многодетных матерей предусмотрена на федеральном уровне, в то время как поддержка многодетных отцов — нет. Вопрос поддержки многодетных мужчин сейчас крайне актуален, убеждена Бондарь.

"Для многодетных мужчин право на назначение досрочной страховой пенсии по старости не предусмотрено", — приводят слова Бондарь журналисты "Парламентской газеты", отмечая, что такое право в России имеют только женщины.

Как отмечают журналисты телеканала "360", ранее Бондарь направила на согласование в Минтруд РФ законопроект, согласно которому многодетные отцы, воспитывающие детей без матери, могут досрочно получить страховую пенсию по старости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #минтруд #многодетные отцы

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