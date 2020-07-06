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Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

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16:28   6 Июля 2020
Весь мир

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Статья New York Times о том, что Россия якобы платила радикальному движению Талибан* (запрещенному в РФ) за убийство американских военнослужащих в Афганистане, небезобидна, она дискредитирует нашу страну и выставляет ее агрессором.

Об этом в понедельник 6 июля, выступая на пресс-конференции «Фантазии New York Times о сотрудничестве России с талибами и новые санкции от США», которую провела Медиагруппа «Патриот», заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Это внутриамериканские разборки. Надо отвечать однозначно. Я считаю, что это небезобидная статья, в которой Россия дискредитируется и выставляется агрессивным государством», — отметил сенатор.

При этом Клинцевич напомнил, что знает, как создавался Талибан, так как в 1985-1986 годах его деятельность была связана с афганскими моджахедами и талибами.

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

«Созданный США талибан начал функционировать в 1973 году. США начали их создавать в Пакистане. Талибан это производная спецслужб США, которая выла из-под контроля   американцев, — подчеркнул сенатор. –

Даже президент США Дональд Трамп заявил, что материал NYT является фейком, напомнил Клинцевич. Подобные, по его словам, публикации рассчитаны на предвыборную президентскую гонку в США, поэтому Россия не должна молчать в ответ, обязательно нужно обращаться в суд.

«США всегда занимались подобными вещами. Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий. Сегодня в США идет предвыборная борьба, поэтому там распространяется ложь удобная одной из сторон политического противостояния в США», — заключил сенатор.

* Талибан – созданное в 1994 году в Афганистане радикальное исламское движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда.

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Автор: Александр Люблинский
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