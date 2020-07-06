Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

Вторая часть фильма "Шугалей" изменит позицию нашего государства в отношении подобных ситуаций, и обратит внимание населения к важной проблеме незаконного удержания россиян в зарубежных тюрьмах, заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Депутат Госдумы считает, что продолжение фильма "Шугалей" поспособствует привлечению общественного внимания к этой ситуации. Федоров отметил, что Россия должна выработать четкие механизмы для того, чтобы защитить россиян, которые находятся за пределами страны. История российских социологов, которые были похищены на территории Ливии, и уже более года содержатся в тюрьме "Митига", является наглядным примером необходимости таких перемен в государственной политике.

Евгений Федоров подметил, что внесенные изменения с Основной закон РФ в дальнейшем смогут помочь властям жестко действовать в таких ситуациях, когда требуется максимально обеспечить защиту россиянам за рубежом.

Депутат констатировал важность поддержки со стороны российских граждан, которые положительно оценили изменения в государственной внешней политике. По его мнению, такие фильмы, как "Шугалей", способны формировать общественное мнение, пишет ФАН.