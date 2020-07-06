Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Популярные направления политического отпуска: школы, дороги, фельдшерские пункты

Популярные направления политического отпуска: школы, дороги, фельдшерские пункты

 Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор
Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

 Захарова рассказала о работе МИД РФ по вывозу россиян на родину во время пандемии COVID-19

Захарова рассказала о работе МИД РФ по вывозу россиян на родину во время пандемии COVID-19
Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

 Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США
Популярные направления политического отпуска: школы, дороги, фельдшерские пункты

Популярные направления политического отпуска: школы, дороги, фельдшерские пункты

 Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор
Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

 Захарова рассказала о работе МИД РФ по вывозу россиян на родину во время пандемии COVID-19

Захарова рассказала о работе МИД РФ по вывозу россиян на родину во время пандемии COVID-19
Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

 Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США
15:42   6 Июля 2020
Политика

Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

Депутат Федоров: РФ должна выработать четкие механизмы защиты россиян за рубежом

Вторая часть фильма "Шугалей" изменит позицию нашего государства в отношении подобных ситуаций, и обратит внимание населения к важной проблеме незаконного удержания россиян в зарубежных тюрьмах, заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Депутат Госдумы считает, что продолжение фильма "Шугалей" поспособствует привлечению общественного внимания к этой ситуации. Федоров отметил, что Россия должна выработать четкие механизмы для того, чтобы защитить россиян, которые находятся за пределами страны. История российских социологов, которые были похищены на территории Ливии, и уже более года содержатся в тюрьме "Митига", является наглядным примером необходимости таких перемен в государственной политике.

Евгений Федоров подметил, что внесенные изменения с Основной закон РФ в дальнейшем смогут помочь властям жестко действовать в таких ситуациях, когда требуется максимально обеспечить защиту россиянам за рубежом.

Депутат констатировал важность поддержки со стороны российских граждан, которые положительно оценили изменения в государственной внешней политике. По его мнению, такие фильмы, как "Шугалей", способны формировать общественное мнение, пишет ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#ливия #триполи #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...