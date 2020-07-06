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16:34   6 Июля 2020
Россия

Онлайн-курс: Как госструктурам справиться с недовольством и троллингом в соцсетях?

Онлайн-курс: Как госструктурам справиться с недовольством и троллингом в соцсетях?

Журнал «Пресс-служба» в рамках онлайн-курса научит PR-специалистов государственных и муниципальных структур эффективно работать в соцсетях.

Обучение начинается 29 июля — всего пройдет 12 уроков длительностью в полтора часа каждый. Участники будут решать практические задачи, разбирать реальные кейсы и получат ответы на интересующие вопросы. Создал курс главред журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов — он же и будет его вести.

На курсе будут рассмотрены следующие темы:

  • стратегия работы в соцсетях для государственных и муниципальных структур;
  • тексты для ресурсов госсектора в соцсетях;
  • технологии набора и удержания аудитории в социальных сетях;
  • интонации и другие нюансы общения с людьми в соцсетях;
  • решение конфликтных ситуаций, работа с негативом, жалобами и недовольствами;
  • противодействие троллингу и отражение информационных атак;
  • контент-стратегия для госструктуры – чем наполнять страницы и сообщества;
  • визуальный контент: фото и видео для социальных сетей;
  • руководитель государственной или муниципальной структуры в социальных сетях – что и как публиковать, как строить имидж;
  • типичные ошибки госструктур в социальных сетях и так далее.

Как госструктурам справиться с недовольством и троллингом в соцсетях?

Участники курса смогут обменяться опытом с коллегами и завязать полезные знакомства, получат новые идеи, подсказки для работы, пошаговые инструкции и детальные контент-планы.

Обладатели пакета «Профи» получат бонус: индивидуальную часовую онлайн-консультацию с Тимуром Аслановым. При оплате от физического лица – приятная скидка.

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно здесь. Или звоните по телефону — (495) 540–52–76.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #соцсети #общество #курс #госструктура #пресс-служба

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