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15:39   6 Июля 2020
Россия

Захват редакционного инстаграм-аккаунта в руководстве «Ведомостей» назвали провокацией

Захват редакционного инстаграм-аккаунта в руководстве «Ведомостей» назвали провокацией

Инстаграм-аккаунт «Ведомостей» захватили. Это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов газеты за последний месяц. По словам генерального директора «Бизнес Ньюс Медиа» Михаила Нелюбина, уже началось служебное расследование.

«Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства будут выявлены, вина установлена, что повлечет ответственность и наказание в соответствии с законом», — заявил гендиректор компании.

На данный момент контроль над аккаунтом издательства восстановлен, а технической службе и службе безопасности поставлена задача исключить возможность повторения подобных инцидентов.

Захват редакционного инстаграм-акаунта в руководстве «Ведомостей» назвали провокациейРуководитель отдела маркетинга и коммуникаций «Бизнес Ньюс Медиа» Татьяна Соколова подчеркнула, что издательство будет внимательно следить, чтобы бренд газеты и другие зарегистрированные торговые марки, входящие в «БНМ», не были использованы недобросовестным образом злоумышленниками.

«Подобные действия мы не можем воспринимать иначе, как очередную провокацию и вредительство. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что есть силы, заинтересованные в срыве нормальной работы издательства и захват инстаграма – лишь часть кампании, направленной против "Ведомостей"», — сообщила Татьяна Соколова.

С действиями недоброжелателей генеральный директор связывает постоянно возникающие вокруг издания слухи и скандалы, явно срежиссированные извне действия различных активистских групп внутри коллектива, а также поступающие угрозы в адрес руководства компании.

Однако Михаил Нелюбин считает, что это никак не помешает работе издания, так как сотрудники «Ведомостей» настроены на продуктивную работу. Газета продолжает выходить точно по графику, все подразделения исправно работают.

«Все попытки втянуть наших читателей в игры внутри и вокруг издания непродуктивны, поскольку им нужны прежде всего качественные материалы, и мы их продолжаем выпускать! Любые попытки нарушить нормальную работу "Ведомостей" мы будем строгим образом пресекать всеми доступными нам законными средствами», — подчеркивает Михаил Нелюбин.

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Автор: Карина Азоян
#instagram #злоумышленники #ведомости

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