Захарова рассказала о работе МИД РФ по вывозу россиян на родину во время пандемии COVID-19

Работу внешнеполитического ведомства РФ по возвращению россиян на родину в условиях пандемии COVID-19 прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова во время интервью заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказала, что период пандемии, когда в один день весь мир замер с точки зрения полетов и логистики, стал глобальной проверкой на прочность, в первую очередь морально-этической. Проверкой, насколько громкие заявления не расходятся с делами, а также насколько государство готово за них ответить.

"Сколько раз мы говорили: "Россия своих не бросает". И вот в какой-то момент либо по совокупности, либо просто жизнь поставила нас всех перед ситуацией, когда нужно ответить за эти слова. Показать, насколько мы готовы реализовывать те концепции, которые мы предлагали, и насколько серьезно мы к ним относимся", — подчеркнула Захарова.

Захарова рассказала, что на протяжении 3,5 месяца сотрудники МИД РФ жили только этим. Она подчеркнула, что некие издержки, которые невозможно просчитать, все же присутствуют, но глобально это все реализовано. Та программа, которая действовала с середины марта и до конца мая существовала как вывозная. На сегодняшний день благодаря этой программе обеспечивается жизнь россиян за рубежом.