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Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

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15:43   6 Июля 2020
Весь мир

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Россия должна подать в суд на американское издание New York Times, которое ранее, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что российские спецслужбы якобы платили радикальному исламскому движению Талибан* (запрещенному в РФ), за убийство военнослужащих США в Афганистане.

Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Алексей Чепа в ходе пресс-конференции на тему «Фантазии New York Times о сотрудничестве России с талибами и новые санкции от США», которую в понедельник,6 июля, проводит Медиагруппа «Патриот».

По словам депутата, судебный иск о клевете против американской газеты должно подать российское Министерство иностранных дел.

На подобные действия Соединенные Штаты, по мнению Чепы, толкает борьба против Советского союза и против современной России.

«Талибы сыграли решающую роль в развязывании конфликта в Афгане, после выхода войск СССР из страны. США обучили более 30 тысяч боевиков в Афганистане, среди них был Усама Бен Ладен. Американцы поддерживали талибов, однако позднее их отношения с террористами стали ухудшаться», — напомнил депутат.

При этом он отметил, что в последние годы Соединенные Штаты Америки не считают нужным объяснять заявления, поэтому все обвинения с их стороны можно считать вбросами.

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

Сами Штаты провалили свое 20-летние присутствие в Афганистане и уходят оттуда с позором, добавил Алексей Чепа.

«29 декабря США подписали с талибами соглашения, однако, как он будет реализовываться, пока не ясно. Полный вывод войск США должен завершиться в течение 14 месяцев, однако талибы должны отказаться от использования территорий Афганистана», — напомнил он в заключение.

* Талибан – радикальное исламское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году, деятельность которого в РФ запрещена решением Верховного суда.

Депутат Чепа призвал МИД РФ подать на NYT в суд за клевету

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Автор: Александр Люблинский
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