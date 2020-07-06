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14:38   6 Июля 2020
Армия

Турция понесла значительные потери после авиаудара ВВС ЛНА по авиабазе Аль-Ватыя

Турция понесла значительные потери после авиаудара ВВС ЛНА по авиабазе Аль-Ватыя

Турецкие войска понесли значительные потери после авиаудара ВВС Ливийской национальной армии по авиабазе Аль-Ватыя. Об этом сообщают различные информационные издания.

Большая часть турецких сил была вынуждена покинуть военный объект после того, как ВВС ЛНА уничтожили средства ПВО Турции. Так, турецкий источник сообщил, что в результате авиаудара были уничтожены как минимум несколько систем ПВО, пишет Федеральное агентство новостей.

Уникальные кадры воздушных ударов ВВС ЛНА ранее были показаны в эфире египетского телевидения. Уточнялось, что армия Халифы Хафтара совершила до девяти боевых вылетов, целью которых было уничтожение турецких систем ПВО и радарных станций на базе Аль-Ватыя.

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Автор: Илья Романович
#ливия #турецкие войска #лна

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