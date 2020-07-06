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16:17   6 Июля 2020
Россия

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

Псковский областной суд признал виновной в оправдании терроризма журналистку Светлану Прокопьеву и назначил штраф в 500 тысяч рублей вместо запрашиваемых прокурором шести лет лишения свободы. «Политика Сегодня» выяснила у свидетелей со стороны обвинения, что они думают о приговоре.

В сентябре 2019 года следствие предъявило Прокопьевой обвинение по статье 205 УК РФ, часть 2 (оправдание терроризма) после ее рассуждений в эфире «Эхо Москвы в Пскове» о причинах, подтолкнувших несовершеннолетнего анархиста на теракт в здании архангельского УФСБ. Через три месяца прокурор не утвердил обвинительное заключение и отправил дело на доследование, но до суда оно все-таки дошло.

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

В числе свидетелей со стороны обвинения выступили депутат Островского района Псковской области от партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко и глава псковского Союза ветеранов кавказских войн, участник боевых действий Игорь Иванов. Их возмутило выступление Прокопьевой и опубликованный текст, который она зачитывала в радиоэфире.

Именно Иванов был заказчиком независимой лингвистической экспертизы, которая нашла признаки оправдания терроризма в тексте Прокопьевой «Репрессии для государства». Результаты передали в Роскомнадзор, а в августе 2019 года Иванова вызвали давать показания в СК.

«В частности, я пояснил, что с таким текстом Прокопьева не должна была выступать в средствах массовой информации, так как оправдательные действия могли подтолкнуть других людей, которые либо прослушав ее программу в прямом эфире, либо прочитав текст на сайте «ПЛН», могли последовать поступку молодого человека, который подорвал себя в здании УФСБ в Архангельске, что в свою очередь привело бы к многочисленным жертвам среди мирного населения», — рассказал Иванов «Политике Сегодня».

Свидетели обвинения по делу журналистки Прокопьевой отреагировали на приговор

Главное в деле Прокопьевой отнюдь не решение суда, а степень ее раскаяния, уверен Иванов. После суда журналистка заявила, что не оправдывала терроризм, а критиковала власть как журналист, что нельзя квалифицировать по каким-либо уголовным статьям.

«Здесь я считаю главное, а что осужденный человек вынес после следствия и приговора? Задумается ли о своих поступках? Раскается ли? Кажется, что нет», — предполагает Иванов.

Он напомнил о другом случае, произошедшем во время следствия. Инцидент освещали федеральные телеканалы, но широкого резонанса в СМИ он не получил.

«Во время следствия Прокопьева опять «отличилась» на всю страну. 24 марта 2020 года в эфире программы «Вести» на канале Россия-24 вышел сюжет, в котором утверждается, что Светлана Прокопьева получила задание от иностранного СМИ -  киевского отделения «Радио Свобода». Она должна была сделать фото на территории режимного объекта — 76-ой дивизии, съемка которого без официального разрешения запрещена. В доказательство телеканал привел телефонный разговор, в котором журналист соглашается выполнить съемку за 100 долларов. Это уже беспредел какой-то, а не журналистика», — пояснил Иванов.

Коммунист Вячеслав Евдокименко, тоже выступивший свидетелем со стороны обвинения, считает приговор суда исчерпывающим.

«Я считаю, что суд принял вполне адекватное решение — назначить штраф. Реальный срок давать было нельзя — это сделало бы из Светланы Прокопьевой «мученицу» в глазах либеральной общественности, что совершенно не нужно, и играло бы на руку только антигосударственным силам в стране, которые использовали бы это как повод для разжигания беспорядков», — объяснил свою точку зрения Евдокименко.

Прокопьева является корреспондентом «Радио свобода», признанного иностранным агентом. Не в первый раз журналисты либеральных СМИ замечены в лояльном отношении к террористам. Так, Федеральное агентство новостей выяснило, что с боевиками ИГ ( террористическая организация, запрещенная в РФ) сотрудничал журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

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Автор: Тимофей Булочкин
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