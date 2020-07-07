ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области

Губернаторская предвыборная кампания в Калужской области вдруг перестала быть томной. Удивила ЛДПР, которая внезапно сменила единогласно утвержденного чуть больше недели назад кандидата — 59-летнего фермера, координатора Калужского партийного отделения Виктора Тарасенкова. Вместо него в гонке будет участвовать 33-летний помощник депутата Госдумы Деньгина Степан Опарышев.

В партии объяснили рокировку желанием самого Тарасенкова, мол, большая нагрузка на предстоящих выборах депутатов ЗакСа и муниципалитетов да и дорогу молодым надо дать.

Однако, по мнению экс-мэра Калуги, политолога Виталия Черникова причины смены кандидатуры немного другие.

«Во-первых, Тарасенков – лицо более известное в области, он мог каким-то образом оттянуть часть голосов на себя. Но это менее вероятная причина. А вторая причина, у Тарасенкова сейчас идут какие-то судебные разбирательства. ЛДПР даже отложили свою конференцию, пока решался вопрос с судом. Может, они решили не подставляться и не портить свой имидж», — высказал свое мнение «Политике сегодня» эксперт.

О неком судебном разбирательстве либерал-демократа упоминалось и в Telegram-канале «Сорок_А».

«Политика сегодня» в открытых источниках обнаружила данные о рассмотрении арбитражных дел с участием Тарасенкова, но от 2014 года. Опрошенные нами политологи и калужские СМИ не располагают информацией о новых судебных процессах.

Впрочем, эксперты в том же Telegram выдвигают и другую версию рокировки: Тарасенков устарел.

«Так вот по поводу Виктора Тарасенкова, знаменитого агрария и, заодно, политика, помощника депутата госдумы Деньгина. Он силен и знаменит, и даже составил бы прекрасную конкуренцию бывшему губернатору Анатолию Артамонову лет 10 назад. Но сегодня крестьянин с фрикативным «г» совершенно не монтируется с образом нового политического лидера. Повсюду цифровизация, технократы и новая искренность. Отжимания и соцсети. Ну какой Тарасенков?», — пишет «Калужский мечтатель».

Политолог Сергей Старовойтов в разговоре с «Политикой сегодня» предположил, что смена кандидатов ЛДПР — некий политический ход.

«Партия таким образом хочет подействовать на нервы действующей власти. Единственный результат подобных рокировок – создание дополнительного пространства для переговоров. Предыдущий кандидат вызывал слабую реакцию у власти, и они предполагают, что нынешний вызовет большую заинтересованность в переговорах. Им важно сохранить имидж политического игрока», — считает политолог.

С коллегой согласен бывший мэр Калуги Виталий Черников. По его мнению, ЛДПР вполне достаточно тех мест, которые ей обещаны в ЗакСе и муниципальных органах власти.

«Нынешний кандидат – технический со всех сторон. Во-первых, он обнинский, нынешний врио Шапша (Владислав Шапша — врио главы Калужской области с февраля 2020 года — прим.ред.) тоже оттуда. Поэтому их взаимодействие было и будет очень конструктивным. Здесь никаких подстав не ожидается. Ну а во-вторых, фамилия Опарышев вряд ли сможет сыскать поддержки у избирателей», — полагает политолог.

Председатель калужского регионального молодежного отделения общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» Иван Белов видит в новом кандидате от ЛДПР перспективного политика, который может показать хороший результат, но не на выборах в сентябре 2020 года.

«Внутри ЛДПР понимают, что выиграть наступающие выборы губернатора не удастся, в связи с чем они избрали стратегию формирования имиджа другого своего политика, но уже молодого и скорее не такого медийного, как Тарасенков. Однако в будущем, в том числе и благодаря нынешней огласке в СМИ, Степан Опарышев сможет набрать еще больший политический вес и уже действительно претендовать на то, чтобы люди не просто его заметили, но и избрали собственным кандидатом», — рассказал общественник.

На пост губернатора Калужской области на сегодня выдвинулись шестеро. Помимо действующего главы Владислава Шапши («Единая Россия») и Степана Опарышева от ЛДПР, это председатель «Общества защиты прав потребителей Калужской области» Надежда Ефремова (от «Справедливой России»), начальник управления по работе с персоналом в транспортной компании «СТ-Групп» Елена Ефанова («Партия Роста»), глава фракции КПРФ в ЗакСе Николай Яшкин, председатель профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» Александр Амбросимов (от Коммунистической Партии Социальной Справедливости).

Пока наиболее сильные позиции у Шапши, считает главный редактор издания «Калужская неделя», политолог Анри Амбарцумян.

«Он общается с населением, в том числе в социальных сетях, умеет принимать оперативные решения и знает проблемное поле региона. Я не вижу конкурентов у нынешнего врио. Но на мой взгляд, это проблема политических партий, которые не могут найти достойных кандидатур», — заявил Амбарцумян.

Шапша занимает 31 место в Национальном рейтинге губернаторов по итогам мая-июня 2020 года, составленном Центром информационных коммуникаций. Он возглавил область в феврале 2020 года после отставки по собственному желанию Анатолия Артамонова.

«Он вступил в свою должность практически одновременно, когда были введены ограничительные меры в связи с пандемией. То есть ему пришлось сходу вступать не только в руководство областью, но и принимать конкретные меры по поддержке экономики и успокаивать население. За это время он показал себя как очень умелый, эффективный руководитель. Благодаря ему Калужская область пережила пандемию с меньшими потерями», — считает Амбарцумян.

Досрочные выборы губернатора Калужской области состоятся в единый день голосования — 13 сентября.