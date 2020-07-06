Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Практически все губернаторы регионов Российской Федерации докладывают о планах поэтапного снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи с главой "Аэрофлота" Путин сказал, что почти все губернаторы рассказывают о планах постепенного снятия ограничительных мер.

Он также добавил, что это связано с изменением эпидемиологической ситуации к лучшему, сообщает РИА Новости.