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Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

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14:05   6 Июля 2020
Армия

В Совфеде усомнились в готовности Киева к боевым действиям с Россией

В Совфеде усомнились в готовности Киева к боевым действиям с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в готовности Украины к военным действиям с Россией.

Клинцевич заявил, что Украина не готова и не способна, воевать и стрелять нечем. Он отметил, что Россия закрыла вопросы по обеспечению Крыма пресной водой. Украина ведет себя безумно, и вместо того, чтобы получить свои деньги, они создают чрезвычайное положение, если рассматривать ситуацию с точки зрения экологии.

Сенатор напомнил о находящейся в Крыму военной технике, которую Украина никак не может забрать. Техника сейчас находится под охраной военных РФ, и постепенно приходит в плачевное состояние. Он заявил, что военные Украины подготовленные, дерзкие и профессиональные, но для проведения боевых действия у них нет ресурсов и возможностей, пишет телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #крым

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