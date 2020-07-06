В Совфеде усомнились в готовности Киева к боевым действиям с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в готовности Украины к военным действиям с Россией.

Клинцевич заявил, что Украина не готова и не способна, воевать и стрелять нечем. Он отметил, что Россия закрыла вопросы по обеспечению Крыма пресной водой. Украина ведет себя безумно, и вместо того, чтобы получить свои деньги, они создают чрезвычайное положение, если рассматривать ситуацию с точки зрения экологии.

Сенатор напомнил о находящейся в Крыму военной технике, которую Украина никак не может забрать. Техника сейчас находится под охраной военных РФ, и постепенно приходит в плачевное состояние. Он заявил, что военные Украины подготовленные, дерзкие и профессиональные, но для проведения боевых действия у них нет ресурсов и возможностей, пишет телеканал "360".