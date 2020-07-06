Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

 Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах
Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона
Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

 Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи
Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

 Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах
Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона
Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

 Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи
14:05   6 Июля 2020
Общество

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Президент Владимир Путин сообщил о том, что неизвестно, когда россияне смогут посещать иностранные аэропорты. Об этом заявил глава России на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

"Неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для туристов", — сообщил глава РФ.

Ранее стало известно, что запрет на прибытие иностранных граждан в Россию продлен до 1 августа. То же самое касается и выезда россиян. Об этом сообщили в Росавиации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #аэрофлот #аэропорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...