Президент Владимир Путин сообщил о том, что неизвестно, когда россияне смогут посещать иностранные аэропорты. Об этом заявил глава России на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

"Неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для туристов", — сообщил глава РФ.

Ранее стало известно, что запрет на прибытие иностранных граждан в Россию продлен до 1 августа. То же самое касается и выезда россиян. Об этом сообщили в Росавиации.