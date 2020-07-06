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15:34   6 Июля 2020
Россия

Гривач: Дания дала понять, что Европу не радует вмешательство США в энергополитику

Гривач: Дания дала понять, что Европу не радует вмешательство США в энергополитику

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода, отвечающий за строительство и эксплуатацию объекта)  достроить «Северный поток — 2» с использованием судов с системой якорного позиционирования.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии «Политике Сегодня» назвал ожидаемым положительное решение Дании.

«Насколько я понимаю, особых проволочек не было после того, как подали соответствующую заявку от лица компании-оператора. Десять лет назад якорные суда использовали на строительстве датского участка «Северного потока — 1» и серьезного ущерба для экологии не нанесли. В духе добросовестного регулирования это решение было ожидаемым», — объяснил Гривач.

Гривач: европейцев не радует вмешательство США в энергетическую политику

Ранее на участке работал швейцарский трубоукладчик Allseas, суда которого имеют систему динамического позиционирования (то есть способны удерживаться в определенной точке, не бросая якорей). Но компания отказалась от проекта из-за американских санкций.

Nord Stream 2 попросила Данию разрешить строительство газопровода якорным трубоукладчикам, так как ранее Копенгаген допускал к работам только суда с динамическим позиционированием, объясняя это заботой об экологии.

«Конечно, были риски, связанные с политикой, но решение, возможно, свидетельствует о том, что европейцы таким образом дают понять США, что их не очень радует вмешательство в энергетическую политику со стороны Вашингтона. США применяют весь набор средств: от введения санкций до экономического, дипломатического давления на различные структуры в Европе, чтобы предотвратить строительство. Давление никуда не девается и продолжается со стороны США, это очевидно», — считает Гривач.

Гривач: европейцев не радует вмешательство США в энергетическую политику

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». В распоряжении Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием — «Академик Черский». Сейчас его нельзя использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой: большинство компаний не оказывают соответствующую услугу, поскольку опасаются попасть под американские ограничения.

Скорее всего, работы продолжат с использованием еще одного российского корабля — якорной трубоукладочной баржы «Фортуна».

«Трубопровод достроят, проведут пусконаладочные работы и введут в эксплуатацию. Скорость выполнения этих процедур зависит от технических решений, но достроить газопровод в заявленные заранее сроки до конца 2020-начала 2021 года вполне реально», — подытожил Гривач.

Ожидается, что строительство газопровода возобновится в августе 2020 года.

Две нитки газопровода «Северный поток-2» рассчитаны на передачу 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пролегают по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Против проекта активно выступают США, заинтересованные в поставках своего сжиженного газа в Европу.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #дания #северный поток-2

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