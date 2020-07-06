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 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона
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14:00   6 Июля 2020
Политика

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Молдавская оппозиция начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Молдавии Игоря Додона, заявил председатель оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду на брифинге.

Канду сказал, что команда Pro Moldova запускает национальную кампанию по сбору подписей для отставки Додона. Также он призвал всех депутатов подписать петицию для того, что президент ушел с поста. Канду добавил, что сбор подписей проходит как онлайн, так и физически.

Депутат считает, что Додону не следует вмешиваться в в политические распри, а наоборот, ему стоит консолидировать политиков, с чем президент не справляется, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, предложение об отставке президента должны подписать и зафиксировать в парламенте 34 депутата из 101.

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Автор: Илья Романович
#молдавия #додон #канду

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