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Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

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13:31   6 Июля 2020
Общество

Россиянам сообщили о прибавке к пенсии, которую начислят в октябре

Россиянам сообщили о прибавке к пенсии, которую начислят в октябре

Правительство РФ приняло решение увеличить пенсионные выплаты некоторым категориям россиян. Нововведение начнет свое действие в октябре 2020 года.

Перерасчет начислений составит 3% и коснется некоторых сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, оклады также повысят россиянам, которые проходят службу в войсках национальной гвардии, имея при этом специальные звания полиции.

Перерасчет положен и лицам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.

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Автор: Руслан Неглинный
#правительство #пенсия #россияне

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