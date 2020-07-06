Россиянам сообщили о прибавке к пенсии, которую начислят в октябре

Правительство РФ приняло решение увеличить пенсионные выплаты некоторым категориям россиян. Нововведение начнет свое действие в октябре 2020 года.

Перерасчет начислений составит 3% и коснется некоторых сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, оклады также повысят россиянам, которые проходят службу в войсках национальной гвардии, имея при этом специальные звания полиции.

Перерасчет положен и лицам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ.