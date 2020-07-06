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13:31   6 Июля 2020
Происшествия

Песков отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Песков отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Сотрудница признанного иноагентом в РФ "Радио Свобода" Светлана Прокопьева была обвинена в публичном оправдании терроризма посредством СМИ. Против нее было возбуждено уголовное дело. Суд обязал Прокопьеву выплатить взыскание в 500 тыс. рублей.

Приговор Светлане Прокопьевой не подразумевает, что журналисты не могут затрагивать тему терроризма, когда речь идет о расследовании, уточнили в Кремле.

Вынесенное решение по делу об оправдании терроризма журналистке Прокопьевой не является поводом не доверять судебной системе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что акцент в подобных делах делается на соблюдение российского законодательства.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #песков #экстремизм #журналистка

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