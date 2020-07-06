Песков сообщил о продолжающейся помощи Донбассу со стороны России

Данными о каких-либо шагах России в части сближения с Донбассом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не располагает.

Несмотря на это, Российская Федерация продолжает оказывать активную помощь Донбассу, так как значительного продвижения в урегулировании происходящего там конфликта нет. Пресс-служба Кремля также сообщила о том, что во время встречи "нормандской четверки" достигнуть продвижения на уровне советников не удалось, и это не по вине России.