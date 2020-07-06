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Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

 Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах
Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона
Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

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 Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

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13:29   6 Июля 2020
Политика

Песков сообщил о продолжающейся помощи Донбассу со стороны России

Песков сообщил о продолжающейся помощи Донбассу со стороны России

Данными о каких-либо шагах России в части сближения с Донбассом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не располагает.

Несмотря на это, Российская Федерация продолжает оказывать активную помощь Донбассу, так как значительного продвижения в урегулировании происходящего там конфликта нет. Пресс-служба Кремля также сообщила о том, что во время встречи "нормандской четверки" достигнуть продвижения на уровне советников не удалось, и это не по вине России.

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Автор: Илья Романович
#россия #донбасс #песков

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