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Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

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13:25   6 Июля 2020
Политика

Кремль считает "глупостью" слова Украины о готовности к боевым действиям против РФ

Кремль считает "глупостью" слова Украины о готовности к боевым действиям против РФ

Государственный аппарат Российской Федерации считает полной глупостью и нагнетанием военной истерии высказывание главнокомандующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям против РФ.

Некоторое время назад главком ВМС Незалежной отметил готовность Киева к войне с Россией. По словам военнослужащего, Украина планирует "вернуть" полуостров Крым и подготавливается к полномасштабному вооруженному столкновению. ВМС Незалежной ожидают удар Российской Федерации по Херсонской области. Также Неижпапа заявил о ракетном комплексе "Нептун", якобы способном "достать" до Севастополя с материковой части Украины. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#россия #украина #политика #вмс

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