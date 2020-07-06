Кремль считает "глупостью" слова Украины о готовности к боевым действиям против РФ

Государственный аппарат Российской Федерации считает полной глупостью и нагнетанием военной истерии высказывание главнокомандующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям против РФ.

Некоторое время назад главком ВМС Незалежной отметил готовность Киева к войне с Россией. По словам военнослужащего, Украина планирует "вернуть" полуостров Крым и подготавливается к полномасштабному вооруженному столкновению. ВМС Незалежной ожидают удар Российской Федерации по Херсонской области. Также Неижпапа заявил о ракетном комплексе "Нептун", якобы способном "достать" до Севастополя с материковой части Украины. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.