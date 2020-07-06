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Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

 Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

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Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

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Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

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13:21   6 Июля 2020
Политика

Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться не раньше 3 августа

Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться не раньше 3 августа

Возобновление строительства газопровода "Северного потока — 2" может произойти не раньше 3 августа 2020 года после истечения срока обжалования обновленного разрешения Дании. Об этом заявил регулятор.

Дания разрешила достроить "Северный поток — 2" на территории своих вод при участии трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

Против строительства активно выступает американская сторона, которой выгодно продвигать в Европейский союз собственный сжиженный природный газ. На ее сторону встали также Украина и ряд европейских стран. Как следствие, США ввели санкционные меры в отношении проекта. Против них выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #дания #северный поток - 2

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