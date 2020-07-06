Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться не раньше 3 августа

Возобновление строительства газопровода "Северного потока — 2" может произойти не раньше 3 августа 2020 года после истечения срока обжалования обновленного разрешения Дании. Об этом заявил регулятор.

Дания разрешила достроить "Северный поток — 2" на территории своих вод при участии трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

Против строительства активно выступает американская сторона, которой выгодно продвигать в Европейский союз собственный сжиженный природный газ. На ее сторону встали также Украина и ряд европейских стран. Как следствие, США ввели санкционные меры в отношении проекта. Против них выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.