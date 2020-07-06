Сатановский назвал страны, которые Запад готовит в качестве плацдармов для войны с РФ

Страны Запада в настоящее время занимаются подготовкой плацдармов для ведения войны против России, заявил политолог Евгений Сатановский.

Сатановский составил перечень стран, с которых может начаться военный конфликт. Эксперт выразил уверенность, что новая большая война России с западными странами может начаться в ближайшие десятилетия, пишет "Царьград".

Эксперт возмутился нападками "либералов" на память о событиях Великой Отечественной войны, поскольку в настоящее время не только на территории Украины, но и в ряде бывших республик Восточной Европы можно наблюдать процветание нацизма. Сатановский выразил уверенность, что за слово "победобесие" следует "давать в морду".

По мнению эксперта, плацдармами для новой большой войны против РФ могут стать Прибалтика, Украина и "Молдавия, где теперь Румыния".

Телеканал RT сообщал, что в Госдуме РФ оценили заявление командующего ВМС Украины о полной готовности флота к войне с Россией.