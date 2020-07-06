Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда, которые оборудованы якорной системой позиционирования, согласно сообщению агентства.

В строительстве «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании теперь можно использовать суда, оборудованные якорной системой позиционирования как отдельно, так и в сочетании с судами, оборудованными системой динамического позиционирования, говорится в сообщении ДАЭ.

Датское энергетическое агентство ранее сообщило, что даст ответ на заявку, которую подала компания Nord Stream 2 AG об использовании судов с якорным позиционированием, в первой половине июля.

Последний участок строительства трубопровода проходит за пределами зоны, где не рекомендовано использовать данные типы судов из-за риска затопления запасов химического оружия, сообщает РИА Новости.