Глава России Владимир Путин в телефонном звонке поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщили в пресс-службе первого казахстанского президента.

Ранее Путин записал видеопоздравление Назарбаеву по случаю его юбилея, в котором отметил многолетнюю дружбу с лидером Казахстана. Он подчеркнул, что с самого начала у двух политиков сложились действительно теплые товарищеские отношения, построенные на открытости и взаимном доверии.