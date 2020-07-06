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Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

Путин сообщил, что сроки открытия зарубежных аэропортов неизвестны

 Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах
Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

Путин заявил, что почти все губернаторы РФ докладывают ему о планах снятия ограничений

 Оппозиция Молдавии начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента Додона

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Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

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12:47   6 Июля 2020
Политика

Путин созвонился с первым главой Казахстана и поздравил его с 80-летием

Путин созвонился с первым главой Казахстана и поздравил его с 80-летием

Глава России Владимир Путин в телефонном звонке поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщили в пресс-службе первого казахстанского президента.

Ранее Путин записал видеопоздравление Назарбаеву по случаю его юбилея, в котором отметил многолетнюю дружбу с лидером Казахстана. Он подчеркнул, что с самого начала у двух политиков сложились действительно теплые товарищеские отношения, построенные на открытости и взаимном доверии.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #назарбаев #казахстан #юбилей

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