Фильм "Шугалей-2" должен обратить внимание Запада на беззаконие, творящееся в Ливии, заявил член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. По его словам, картину следует переводить на другие языки.

Первая часть фильма "Шугалей", презентованная в мае этого года, вызвала огромный общественный резонанс. О ситуации, в которой оказались российские граждане в Ливии, заговорили политические и правозащитные круги, а также представители общественности и шоу-бизнеса. МИД РФ после выхода фильма взял ситуацию с российскими учеными в приоритет.

Создатели фильма анонсировали выход второй части фильма в сентябре этого года. Эксперты полагают, что фильм приведет к решению проблемы и ускорит возвращение российских социологов на родину.

"В фильме хорошо показали нарушение доктрины прав человека, работорговлю и все очень темные моменты гнилой сущности терроризма", - отметил Самонкин в беседе с журналистами журнала "Слово и Дело".

Политолог подчеркнул, что похищенные в Ливии российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже более года незаконно удерживаются в Ливии. Фильм "Шугалей" прорвал информационную блокаду.

"Первый фильм бесспорно удался, он вызвал широкий общественный резонанс. И вторую часть однозначно нужно переводить на все языки мира, показывать в других странах — особенно тех, которые пострадали от террористической угрозы", - отметил Самонкин.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили в Ливии в мае прошлого года. Россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", наши граждане подвергаются пыткам и психологическому давлению. Никаких обвинений ученым не предъявили.