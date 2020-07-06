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 Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

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 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

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12:29   6 Июля 2020
Общество

Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проведут онлайн-эфир, тема которого получила название "США — государство-террорист. Зачем New York Times обвиняет Россию в том, что делают сами США?".

Американское СМИ, ссылаясь на анонимные источники, разместило серию статей, где утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никакой аргументации издание не предоставило, а отсутствие каких-либо доказательств уже подтвердил Пентагон.

Американское правительство является создателем запрещенной в России террористической организации "Талибан", а также других бандформирований. Пытаясь устранить своих политических противников, США опускаются до уровня террористов.

Журналисты, политики, чиновники, социологи и экономисты обсудят эти фейки в ходе онлайн-встречи. Задать вопрос известным спикерам можно будет в комментариях к трансляции Федерального агентства новостей. За ходом эфира можно проследить здесь.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трансляция

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