Беспалько: Украина сама хотела бы пустить в Крым воду за деньги

Все заявления украинской стороны о якобы готовящейся Россией полномасштабной войне с Киевом за Северо-Крымский канал совершенно несерьезны.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Богдан Беспалько, комментируя сделанное накануне командующим украинским боевым флотом Алексеем Неижпапой заявление о якобы грядущей войне с Россией, в которой будет «много потерь».

По словам Неижпапы, война между Россией и Украиной продолжается уже седьмой год, но сейчас Москва может пойти на полномасштабную конфронтацию чтобы завладеть Северо-Крымским каналом и пустить по нему воду в Крым. В этом случае, отмечает украинский командующий, неизбежны большие потери среди гражданского населения, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут противопоставить этой агрессии свои новейшие ракетные комплексы «Нептун».

Комментируя выступление Неижпапы, политолог Беспалько отметил, что после воссоединения Крымского полуострова с Россией прошло уже более шести лет и Москва, при желании, могла в любой момент захватить Северо-Крымский канал, но не сочла нужным идти ради этого на военную конфронтацию.

За украинской риторикой по Северо-крымскому каналу, считает политолог, просматривается желание переложить вопрос снабжения Крыма водой на коммерческие рельсы и начать получать деньги за использование канала, но осуществить это на практике не дает идеология, отсюда и все подобные заявления.

«Дешевле провести водопровод по Крымскому мосту или установить в Крыму опреснители. С точки зрения санкций и других издержек – это будет выгодней для России любого решения вопроса с помощью силовых средств», -добавил Беспалько.

А заявления о возможных жертвах среди мирного населения особенно умиляет. В Крыму, напомнил политолог, после того, как он стал российским, не было никаких жертв, жертвы появляются там, куда вмешивается Украина.

«Это ВСУ постоянно обстреливают Донбасс с погибшими среди мирного населения. Вчера я наугад открыл СМИ и прочитал, что после украинских обстрелов в Донбассе погибла пенсионерка», — подчеркнул он.

То есть украинским властям лучше бы озаботиться реальными жертвами среди мирных жителей Донбасса, а предполагаемыми жертвами виртуальной агрессии со стороны РФ, тем более, что, если бы российская армия действительно вошла в Херсон, гражданское население встречало бы ее с цветами, добавил Беспалько.

Также эксперт прокомментировал и слова Неижпапы о ракете «Нептун», отметив, что этот проект представляет собой одну из «потемкинских деревень» эпохи президентства Петра Порошенко. Как отмечает украинская сторона, данная ракета была создана на основе разработанной еще в 70-е годы ХХ века ОКБ «Звезда» и КТРВ советской противокорабельной ракеты Х-35.

Сами украинцы сегодня не в состоянии создать с нуля ни ракеты, ни самолета, и никакого другого сложного технического средства военного или двойного назначения, несмотря на то, что все это создавалось на Украине в советские времена. Единственное, на что способны украинцы, это переделывать старые советские изделия. Поэтому и «Нептун» - это скорее всего изделие еще советского выпуска с продленным ресурсом, либо такой ракеты вовсе не существует, заключает Беспалько.