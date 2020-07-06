МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

Российское Министерство иностранных дел надеется, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии в своем решении по его статусу.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

На минувшей неделе Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть, хотя ранее он был музеем. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить музейный статус собора, пишет RT.