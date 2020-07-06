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МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается
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12:20   6 Июля 2020
Политика

МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

Российское Министерство иностранных дел надеется, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии в своем решении по его статусу.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

На минувшей неделе Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть, хотя ранее он был музеем. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить музейный статус собора, пишет RT.

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Автор: Яна Либерман
#турция #мид рф

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