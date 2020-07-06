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12:12   6 Июля 2020
Происшествия

Журналистка Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма

Журналистка Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма

Обвиняемой в оправдании действий архангельского терориста избрана мера пресечения. Постановлением 2-го Западного окружного военного суда Светлана Прокопьева была признана виновной в публичном оправдании терроризма.

Псковская журналистка Светлана Прокопьева по решению суда обязана выплатить взыскание в размере 500 тысяч рублей. Она написала статью, в которой назвала преступные действия Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв у здания ФСБ "ответочкой государству".

Журналистку вызвали в суд, ей было предъявлено обвинение. Статья удалена из публичного обозрения.

Корреспондентка "Радио Свобода" написала статью о происшествии в Архангельске в 2018 году. В ней журналистка сравнила терориста Михаила Жлобицкого с народовольцами. Лингвистическая экспертиза статьи, по предварительным данным, была представлена в оправдательном свете в результате искажений в пользу обвиняемой.

Ранее Денис Коротков, корреспондент "Новой газеты", был заподозрен в связях с террористами, расследования о которых он проводил. Расследование ФАН располагает доказательствами контактов Короткова с боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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Автор: Ирина Большунова
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